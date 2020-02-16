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В Кингисеппском районе Ленобласти в пожаре сгорели четырёхлетний ребёнок и его мать.

Инцидент произошёл вечером 14 февраля в СНТ “Химик” массива Сережино. Как сообщается, о возгорании стало известно примерно в 22:20. Загорелась двухэтажная дача, всего огонь охватил площадь в 54 кв. метра.

Ликвидацией огня занимались 12 человек личного состава, они сумели потушить возгорание лишь к четырём часам утра. На втором этаже дома был обнаружен 36-летний мужчина с ожогами 1 и 2 степени и с отравлением угарным газом. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Причины возгорания, как отмечается, он даже не может предположить.

Во время разбора сгоревшего дома было обнаружено тело четырёхлетнего мальчика, являющегося сыном пострадавшего. Спустя некоторое время были обнаружены тело и череп, принадлежащие его матери.

Предварительной причиной пожара считается замыкание проводки.

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