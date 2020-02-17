В Кургане 5 февраля во время контроля за перевозками сотрудники ГИБДД обнаружили водителя маршрутного автобуса, который имел явные признаки опьянения.

Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое установило, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Таким образом, 41-летний водитель развозил пассажиров, будучи при этом под воздействием наркотиков.

В настоящее время мужчина был уволен из транспортной компании. Кроме того, в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь, по решению суда, ему придётся выплатить штраф, сумма которого не разглашается.

В какой именно организации работал водитель, также не уточняется.