Представители правоохранительных органов города Красноярск сообщили об обнаружении тела мужчины, на котором имелись следы собачьих укусов.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в полицию поступил вызов, согласно которому в Ленинском районе рядом с гаражами был найден труп с множеством травм, похожих на укусу собак. По факту произошедшего в настоящее время организована проверка.

В СМИ отмечают, что 22 февраля на улице Мичурина на территории двора многоэтажного жилого здания было найдено тело женщины, на котором тоже имелись собачьи укусы. В краевом главке СКР возбудили уголовное дело по статье «убийство».