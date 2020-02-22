В Казани парочка занялась сексом прямо на дороге на капоте своего автомобиля.

Инцидент произошел на проспекте Амирхана, между “Ривьерой” и ЖК “Savin House” неподалёку от “Леруа Мерлен”. Происходящее было заснято на видеокамеру проезжающими мимо автомобилистами, которые впоследствии опубликовали видео в социальных сетях.

Как можно заметить на видео, увлечённая парочка не обращала практически никакого внимания на окружающих. В комментариях жители города выразили возмущение поведению парня и девушки, назвав их животными. Некоторые выразили обеспокоенность за машину, которую пара могла погнуть или поцарапать, и за самих молодых людей, которые могли заболеть.

Правоохранительные органы по факту инцидента организовали проверку, по итогам которой будет принято решение насчёт молодых людей. Их личности сейчас устанавливаются.