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В Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло столкновение бульдозера и тягача, в котором два человека погибли, один был ранен.

Инцидент произошёл 9 февраля примерно в 16 часов дня в 80-ти километрах от села Казачинское. Согласно имеющейся информации, бульдозер и тягач пытались вытащить застрявший в снегу бензовоз. Однако в какой-то момент по неизвестной на данный момент причине бульдозер и тягач столкнулись.

В результате на месте происшествия погибли 31-летний водитель тягача и 35-летний рабочий, ещё один 30-летний рабочий получил ранения и был доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку и выяснение обстоятельств случившегося.

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