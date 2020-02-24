Генеральный директор Instagram Адам Моссери на пресс-конференции, состоявшейся 22 февраля, объяснил причину блокировки фотографий девушек с обнажённой грудью.

Согласно озвученной информации, Instagram разработан с использованием нейросетей, которые не могут определить возраст человека на опубликованной фотографии. Кроме того, социальная сеть не может узнать, давал ли изображённый человек на снимке разрешение на публикацию своего фото.

Таким образом, если разрешить публикацию фотографий девушек с обнажённой грудью, есть вероятность, что в соцсети начнут выкладывать фото несовершеннолетних без их согласия. Это, в свою очередь, вызовет проблемы с законом.

Также была отмечена проблема, при которой видеоролики, опубликованные в Instagram с устройств Android, имеют качество ниже, чем видеозаписи, выложенные с iPhone. По словам Моссери, это происходит из-за бага.