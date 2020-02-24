В Екатеринбурге вечером 16 февраля пропала 18-летняя Светлана Стрелина. К её поискам присоединился отряд “Лиза Алерт”.

Согласно ранее опубликованной информации, девушка покинула дом вместе с неизвестным мужчиной, на чьём автомобиле и уехала. Однако в отряде считают, что мужчина, вероятно, является таксистом, который отвёз девушку куда ей требовалось.

Кроме того, выяснилось, что 17 февраля Светлана разговаривала с мамой по телефону. Они поговорили на различные темы, но вернуться девушка не обещала.

В настоящее время есть несколько версий, где может находиться Светлана. В частности, она могла направиться в Волгодонск, где до переезда в 2018 году она жила с семьёй. Отмечается, что в 2015 году девушка уже сбегала, правда, всего лишь на сутки.

В день исчезновения Светлана была в дутой короткой куртке розового цвета, чёрных штанах с белыми полосками по бокам, белых кроссовках, с собой имела розово-голубой рюкзак.

Информацию по возможному местонахождению девушки можно сообщить по телефонам 02 или 8-800-700-54-52.