Несколько подростков зверски избили бездомного кота в городе Биробиджан. Теперь животному придется пройти через длительный курс лечения.

Данная информация была опубликована волонтерами из организации «Добрые люди» в социальной сети «Инстаграм». Согласно их словам, кот проживал неподалеку от магазина, расположенного напротив учебного заведения. В определенный момент он оказался жертвой группы школьников.

После встречи с детьми безобидное животное получило воспаление мозга и паралич гортани. Оно также не может нормально передвигаться из-за нарушенной ориентации. Ест кот через особый зонд. В местных правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела по факту данного правонарушения.