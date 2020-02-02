В белорусской деревне Дуличи 28 января стартовали съёмки седьмого сезона комедийного сериала “Сваты”.

В настоящее время, как сообщается, ведётся работа над эпизодами с участием главных актёром Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, которые исполняют роль семейной четы Будько. Согласно имеющейся информации, съёмки проводятся в доме жителей деревни Виктора и Светланы Празецких.

При этом, как отмечается, съёмки начались с нуля. Проблемы с работой над продолжением популярного сериала возникли из-за напряжённых отношений с Украиной – у многих актёров были проблемы с въездом в страну. Удалось снять только пять эпизодов из запланированных 16-ти, но они не будут использоваться.

Премьера сезона ожидает в конце 2020 или начале 2021 года.