Жительница Башкирии по имени Регина опубликовала в Сети эпатажное видео.

В кадре девушка, находившаяся на улице без верхней одежды, моет один из светофоров города Октябрьский, улыбаясь при этом водителям. Завершив своё дело со светофором, она раздевается, оставшись в купальнике, а затем обливает себя молоком.

Видео вызвало недоумение большинства жителей города, которые негативно отнеслись к её действиям. Комментаторы задались вопросом смысла этой акции, и выразили опасение, что когда-нибудь в будущем ради хайпа начнут убивать.

Хотя некоторые поддержали Регину, сообщив, что её видео поднимает настроение, и попросив не обращаться внимания на обидные слова в свой адрес. Сама Регина позже рассказала, что совершила свой поступок из-за спора.