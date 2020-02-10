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Жительница Башкирии по имени Регина опубликовала в Сети эпатажное видео.

В кадре девушка, находившаяся на улице без верхней одежды, моет один из светофоров города Октябрьский, улыбаясь при этом водителям. Завершив своё дело со светофором, она раздевается, оставшись в купальнике, а затем обливает себя молоком.

Видео вызвало недоумение большинства жителей города, которые негативно отнеслись к её действиям. Комментаторы задались вопросом смысла этой акции, и выразили опасение, что когда-нибудь в будущем ради хайпа начнут убивать.

Хотя некоторые поддержали Регину, сообщив, что её видео поднимает настроение, и попросив не обращаться внимания на обидные слова в свой адрес. Сама Регина позже рассказала, что совершила свой поступок из-за спора.В Башкирии девушка в купальнике помыла светофор и облилась молоком

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