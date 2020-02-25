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В Барнауле произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей, в том числе в аварию попала “скорая помощь”.

Инцидент произошёл 25 февраля на лице Молодёжной в 8:43. На перекрёстке столкнулись Nissan Avenir с 61-летним водителем, Suzuki с водителем 1987 года рождения, Nissan AD с водителем 1988 года рождения, и “скорая помощь”, управляемая мужчиной 1975 года рождения.

Как отметили очевидцы, “скорая помощь” ехала с включенными маячками и спецсигналом. В результате столкновения водитель Nissan Avenir получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента, а также регулируют движение.

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