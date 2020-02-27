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В Аркадаке два местных жителя заключены под стражу в связи с обвинением в убийстве.

Как сообщается, 21 февраля компания из трёх мужчин устроили вечер распития алкогольных напитков в доме одного из них. Спустя некоторое время к ним присоединились 31-летний знакомый со своей подругой.

Через некоторое время между гостем и 58-летним хозяином произошёл конфликт. Остальным присутствующим удалось их успокоить. Однако позже другой, 32-летний мужчина, начал предъявлять претензии к младшему гостю. Также он принялся его душить. В это время хозяин дома дал ему в руку нож, и мужчина убил оппонента ударом в шею.

Пострадавший скончался на месте инцидента. Пытаясь избавиться от тела, преступник и хозяин дома попытались его сжечь, затем расчленили, и в двух мешкам спрятали в заброшенном сарае.

Как отмечается, хозяин дома ранее уже был судим за убийство. 32-летний мужчина обвинён в убийстве, 58-летний – в пособничестве.

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