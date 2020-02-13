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Спортивный журналист и блогер Василий Уткин в своём аккаунте Twitter прокомментировал переговоры нападающего “Зенита” Александра Кокорина с футбольным клубом “Сочи”.

Согласно ранее прозвучавшей информации, руководство “Зенита” решило отправить Кокорина в “Сочи”. При этом и сам футболист, и главный тренер Сергей Семак были против подобного развития событий. В итоге, Кокорин не поехал на сбор первой команды, вместо этого его перевели в “Зенит-2” в Турции, где у него проходят тренировочные сборы.

Позже появились сведения, что Кокорин передумал и теперь решил переговорить с представителем “Сочи” о возможном контракте. Как считает Уткин, таким образом футболист продемонстрировал свой слабый характер. В своём комментарии к новости он кратко сообщил, что Кокорин “увы, тряпка”.

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