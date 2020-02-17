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В информагентстве Ura.ru сообщили о том, что в Екатеринбурге начался сбор пожертвований на покупку медицинских масок для жителей Китая, где идет эпидемия коронавируса.

В СМИ отмечают, что сбор денег будет осуществляться с работников мэрии уральской столицы и районных администраций региона. Купленные маски сразу же отправят гражданам КНР для снижения распространения инфекции в стране.

В городской администрации при этом сообщили, что речь не идет об обязательных взносах: «каждый сдает столько, сколько сам захочет». Данная акция была инициирована Екатериной Куземкой, вице-мэром Екатеринбурга.

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