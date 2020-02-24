Илья Кива, парламентарий из Украины, решил поздравить подписчиков в социальных сетях с 23 февраля, продемонстрировав свое отношение к запрету в стране к этому советскому празднику.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» украинский депутат послал на три буквы всех, кто выступает за декоммунизацию и поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Но далеко не все комментаторы положительно оценили поздравления Кивы – многие возмутились его позиции.

Однако народный избранник не стал отмалчиваться и ответил всем украинцам, которые начали негативно высказываться о нем, что его дед и отец прошли службу в армии СССР и являлись настоящими мужчинами. Поэтому он уважительно относится к тем датам, которые праздновали его родители.