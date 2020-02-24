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Психологи определили, из-за чего именно женщины, чаще всего, выбирают себе «плохих парней», не обращая внимания на других мужчин.

Согласно словам исследователей, девушки обычно выбирают парней на основе их романтического настроя, который проявляется в виде соблазнения, и здоровья, оценивающегося по привлекательности. Данный вывод ученые смогли сделать после опроса свыше 150 студенток одного из вузов в США.

Девушкам показали 110 фотоснимков мужчин и попросили оценить каждого из них по уровню привлекательности для долгосрочных и краткосрочных отношений. Психологи отметили, что женщинам не нравятся мужчины, легко поддающиеся манипулированию и обману.
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