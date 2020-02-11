В Москве жена бывшего заместителя мэра Звенигорода Михаила Шагалова обратилась в полицию с заявлением о краже.

Согласно её рассказу, их квартиру обокрала домработница, представившаяся как Ирина Апостол. Её порекомендовала знакомая женщины. Сначала помощница по дому честно выполняла свои обязанности.

Однако затем, 6 февраля, супруги обнаружили пропажу примерно двух тысяч евро, а также украшений – цепочки из белого золота и креста с бриллиантами. Стоимость украшений составляет, как отмечается, около 17 тысяч евро. Таким образом, общий ущерб составил немногим менее 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время ведётся поиск подозреваемой. Были сняты её отпечатки пальцев, оставшиеся в квартире, и изучены записи с камер видеонаблюдения, находящихся в подъезде на первом этаже.