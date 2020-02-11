читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве жена бывшего заместителя мэра Звенигорода Михаила Шагалова обратилась в полицию с заявлением о краже.

Согласно её рассказу, их квартиру обокрала домработница, представившаяся как Ирина Апостол. Её порекомендовала знакомая женщины. Сначала помощница по дому честно выполняла свои обязанности.

Однако затем, 6 февраля, супруги обнаружили пропажу примерно двух тысяч евро, а также украшений – цепочки из белого золота и креста с бриллиантами. Стоимость украшений составляет, как отмечается, около 17 тысяч евро. Таким образом, общий ущерб составил немногим менее 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время ведётся поиск подозреваемой. Были сняты её отпечатки пальцев, оставшиеся в квартире, и изучены записи с камер видеонаблюдения, находящихся в подъезде на первом этаже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Smena Kazan – Volna Kovernino | Galatasaray team – Sporting team | Werder (Amateur) – VfB Stuttgart (Amateur) | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Dynamo (Amateur) – Spartak (Amateur) | AZ (Amateur) – ADO Den Haag (Amateur) | Twente (Amateur) – Venlo (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье задержан мужчина, избивший 17-летнюю девушку до смерти

В Подмосковье задержан 36-летний мужчина, избивший до смерти 17-летнюю девушку. Инцидент произошёл… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 02.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев, 11 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир, 11 февраля – ясно, до 0 °C |