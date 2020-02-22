Арсен Аваков, глава МВД Украины, в ходе недавнего телеэфира сообщил о том, что у водителя автобуса, который привез эвакуированных из КНР украинцев, поднялась температура.

Согласно словам руководителя ведомства, у водителя пассажирского транспорта всего на один час немного повысилась температура тела. Однако врачи отмечают, что причиной этого является обострение артрита на колене. Аваков добавил, что сейчас все водители, которые занимались транспортировкой граждан Украины, тоже содержатся на карантине.

Министр отметил, что за всеми находящимися на карантине людьми будет осуществляться тщательный осмотр. Если ни у кого из них не будет обнаружено инфекции, то уже через две недели они будут отпущены по домам.