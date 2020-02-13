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В казахстанском городе Алма-Ата трое детей оказались на тонком льду и провалились под него. Об этом заявил градоначальник Бакытжан Сагинтаев.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» мэр города сообщил о том, что сотрудники спасательных служб закончили поиск учеников средних классов, которые исчезли недавно в Алатауском районе. Их тела были найдены в одном из водоемов. Судя по всему, они провалились под лед и не смогли выбраться.

Сагинтаев добавил, что правоохранительные органы и службы ЧС создадут спецгруппу, которая займется тщательным расследованием причин случившегося. Он возьмет его под личный контроль. Мэр Алма-Аты также пообещал оказать помощь семьям пострадавших.

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