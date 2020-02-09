читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сызрани владелец автомобиля с мощной аудиосистемой доводил местных красавиц до дрожи в волосах в ходе специального шоу, прошедшего 7 февраля и получившего название «хейртрик».

Увлекающий автозвуком мужчина решил оснастить свою машину уникальной аудиосистемой, стоимость которой составляет около 500 тысяч рублей. С помощью нее ему удалось добиться того, что волосы пассажирок начинали вставать дыбом. Поучаствовать в столь необычном эксперименте могли все желающие, однако предпочтения отдавались длинноволосым сызранкам.

В Сети появилось видео соответствующего шоу, на кадрах которого можно увидеть, как волосы девушек резко поднимаются вверх, словно на них дует сильный ветер. Некоторым барышням даже приходилось закрывать уши. В качестве благодарности за участие в эксперименте владелец авто подарил всем девушкам памятные браслеты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
NMSK 1922 – SKO Miloslavov | AmaZulu II – Chippa United II | Black Leopards II – Maritzburg United II | Nova Dedinka – ŠK Bernolákovo | Russia (Amateur) (Women) – Brazil (Amateur) (Women) | Manang Marshyangdi – New Road | Quality Distributors (Women) – Guam Shipyard (Womens) |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Психбольной мужчина вновь изнасиловал пожилую соседку в Удмуртии

В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи, 9 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 февраля – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 9 февраля – пасмурно, до -12 °C | Королев, 9 февраля – пасмурно, до -7 °C | Подольск, 9 февраля – пасмурно, до -3 °C | Армавир, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C |