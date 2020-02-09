В Сызрани владелец автомобиля с мощной аудиосистемой доводил местных красавиц до дрожи в волосах в ходе специального шоу, прошедшего 7 февраля и получившего название «хейртрик».

Увлекающий автозвуком мужчина решил оснастить свою машину уникальной аудиосистемой, стоимость которой составляет около 500 тысяч рублей. С помощью нее ему удалось добиться того, что волосы пассажирок начинали вставать дыбом. Поучаствовать в столь необычном эксперименте могли все желающие, однако предпочтения отдавались длинноволосым сызранкам.

В Сети появилось видео соответствующего шоу, на кадрах которого можно увидеть, как волосы девушек резко поднимаются вверх, словно на них дует сильный ветер. Некоторым барышням даже приходилось закрывать уши. В качестве благодарности за участие в эксперименте владелец авто подарил всем девушкам памятные браслеты.