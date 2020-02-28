Валерий Сосковец, священник из Каширского церковного округа, сообщил о том, что установка камер наблюдений во всех российских храмах является избыточной мерой.

Согласно словам священнослужителя, имеющиеся камеры обычно используются для раскрытия потенциальных преступлений, однако тревога по этому поводу несколько преувеличена. Он отметил, что в храмах редко совершаются противоправные действия, а если они и случаются, то моментально становятся известными на всю Россию. Сосковец признал, что в местах служения иногда случаются кражи, но для борьбы с ними используются другие меры.

Священник отметил, что в храмах хранятся разные ценные вещи, но для их охраны уже давно применяются сигнализации и специальные крепления. Поэтому он считает, что устанавливать камеры сейчас не имеет смысла. Напомним, что РПЦ собирается оборудовать видеокамерами все храмы, способные вместить более 500 прихожан.