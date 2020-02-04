Практика показывает, что и школьники, и студенты, и взрослые в одинаковой степени подвержены стрессу во время различных умственных и физических испытаний и полностью попадают под власть эмоций. Это не только плохо сказывается на самочувствии, но также и на результате теста. Поэтому сегодня мы предлагаем вам несколько советов о том, как помочь себе обрести уверенность и спокойствие перед различными экзаменами.

Совет №1. Рассчитывайте время на подготовку

Наш мозг устроен так, что для него «я» сегодняшний и «я» через две недели – это совершенно разные люди. Хотя мы и осознаем, что это мы и пойдем на экзамены, а не кто-то другой. Тем не менее такая позиция мозга заставляет думать, что у нас есть куча времени на подготовку и вообще мы все успеем за два дня. Не видитесь на эту уловку. Составьте план подготовки. И тогда следуя ему, вы будете повышать уверенность в своих силах. Ведь вы знаете, что, если все сделаете, значит, хорошо подготовитесь.

Если времени уже не так много, все равно составьте план, но выделите наиболее важную информацию, которая нужна, чтобы получить проходную оценку. Концентрируйтесь на ее запоминании или решение ключевых задач, а остальное почитаете, если останется время.

Совет №2. Не третируйте себя

Вот вы садитесь за учебники и понимаете, что вам осталось проштудировать еще, например, 15 глав или прорешать 50 уравнений. Вы начинаете паниковать, переживать, что времени не хватит, что это слишком сложно и слишком много. И совсем забываете, что вообще-то вы уже прошли первые 10-15 глав и прорешали первые 50-100 уравнений. А ведь это достижение.

Сместите фокус. Хвалите себя за то, что вы уже сделали. Говорите, что мне осталось уже на две главы и пять уравнений меньше, чем было вчера: «я молодец». Это поможет вам снизить уровень тревоги и также чувствовать себя увереннее.

Совет №3. Ведите здоровый образ жизни

Может показаться, что ЗОЖ и учеба никак не связаны, однако связь тут самая прямая. Правильное питание, достаточное количество воды и регулярная физическая активность помогут вам активизировать все процессы в организме, в том числе умственные. Это поможет чувствовать себя полными сил, медленнее уставать и лучше запоминать информацию. Так вы гораздо эффективнее будете готовиться к экзаменам. Поэтому запирать себя дома не стоит. Гуляйте и обязательно достаточно спите.

Совет №4. Заручитесь поддержкой

Исследования показывают, что если вы готовитесь с кем-то в группе, то это не только помогает вам лучше запоминать информацию, но также и чувствовать себя спокойнее. Вы знаете, что вы не одни. Поэтому по возможности найдите напарника по занятиям. А также открыто поговорите о своих волнениях с близкими. Проговаривание и обсуждение своих чувств поможет вам сделать страхи менее реальными.

Совет №5. Обратитесь за профессиональной помощью

Этот совет относиться к тем, у кого стресс настолько сильный, что возникают панические атаки. Когда вы поглощены страхом полностью, и сердце вот-вот выскочит из груди, ни о какой концентрации речи быть не может.

В этом случае стоит проработать свой страх с профессиональным психотерапевтом и при необходимости пропить курс успокоительного.Например, это может быть препарат «Адаптол». Он эффективно помогает бороться с паническим атаками и не вызывает сонливости и потери концентрации, в отличие от других лекарств. Ознакомиться со способом применения препарата “Адаптол”, а также с рекомендациями к применению и принципом его действия можно на официальном сайте компании-производителя.