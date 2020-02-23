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Жители Соснового Бора выразили беспокойство по поводу сильного ночного шума, исходящего от Ленинградской атомной станции.

Как было заявлено на официальной странице станции в соцсети “ВКонтакте”, шум происходит из-за продувки труб от парогенераторов для проверки проходимости и очистки от мелкого мусора. Эта процедура является стандартной и запланированной, и проводится в настоящее время на шестом блоке.

Кроме того, 23 февраля началась проверка клапанов, что тоже является достаточно шумной процедурой. Отмечается, что пар является безопасным, а весь энергоблок пока что работает на кассетах без ядерного топлива.

Сообщается, что запуск энергоблока произойдёт в апреле, и только тогда начнётся завоз топлива.
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