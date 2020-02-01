В издании «Интерфакс» сообщили о появлении новой информации касательно состояния второй девушки, которую госпитализировали в России с признаками коронавируса.

Китайская студентка в настоящее время находится в тюменском медицинском учреждении. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Представители управления Роспотребнадзора по региону отмечают, что пока никаких новых сведений о состоянии пациентки нет. У людей, которые контактировали с ней, болезнь обнаружена не была.

Что касается первого гражданина Китая, у которого нашли коронавирус, когда он находился в РФ, то пациент уже идет на поправку. Его госпитализировали в Забайкальском крае. На сегодняшний день этой болезнью заражено почти 12 тысяч человек.