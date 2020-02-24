В социальных сетях был размещен видеоролик, на котором демонстрируется невеста, уснувшая после бурного свадебного торжества. Видео моментально стало вирусным в Дагестане.

Свадьба для немалого числа невест оказывается настоящим испытанием, ведь им приходится вставать рано утром, а потом тратить немало времени на прическу, макияж и свадебное платье. Затем нужно пару часов провести в загсе и успеть повеселиться на торжестве, участвуя в различных конкурсах и танцуя до самого утра. Разумеется, подобные нагрузки оказывают сильное влияние на организм, поэтому ближе к концу дня хочется как можно скорее лечь спать.

Это произошло и с героиней нового видео, где показана молодая невеста, уснувшая прямо в автомобиле. Рядом с ней спали другие гости свадьбы. Один из пользователей предположил, что они устали из-за подготовки, а другой в шутку отметил, что девушка вполне могла уснуть в тарелке с салатом, поэтому машина – это не самый плохой вариант.