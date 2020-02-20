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В воинской части, расположенной в Оренбургской области, из-за неизвестного на данный момент времени заболевания скончался солдат-срочник из Краснокамска.

Согласно словам Игоря Быкариза, начальника администрации Краснокамска, погибшего звали Лев Пономарев. Командир части рассказал Быкаризу, что смерть солдата наступила из-за ошибки, допущенной медиками. Глава округа добавил, что не оставит случившееся без внимания и настоит на проведении независимой судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин гибели юноши.

Быкариз также принес соболезнования матери умершего и дал обещание оказать всю нужную помощь. В оренбургском Минздраве сообщили, что военнослужащий не находился на лечении в гражданских медучреждениях области.
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