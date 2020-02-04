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В издании «Голос Америки» сообщили о том, что курды смогли разнять военнослужащих России и Соединенных Штатов, поссорившихся друг с другом в северо-восточной части Сирии.

Согласно словам журналистов, сославшихся на свои источники в арабской республике, на дорогах провинции Хасаке возникла напряженная ситуация. Американцы расположили свои бронеавтомобили «Хамви» на нескольких участках трассы М-4, которую часто используют российские военные патрули. Деятельность американских военных направлена на то, чтобы мешать россиянам патрулировать окрестности.

На прошлой неделе на американском блок-посте была остановлена очередная военная колона РФ. В ходе переговоров между американцами и россиянами началась словесная перепалка, которая могла в любой момент перерасти в драку или даже перестрелку. Однако в конфликт вовремя вмешались курды, которые смогли разнять спорящих военных.

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