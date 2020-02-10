Роза Сябитова, телеведущая из РФ, рассказала о том, что не стала идти на панель в голодные 1990-е годы, так как ее тело было изуродовано родами.

Согласно словам одной из ведущих программы «Давай поженимся!» тридцать лет назад у нее часто не хватало денег даже на еду, поэтому ей нередко лезли в голову различные мысли. В одно время она даже хотела заняться проституцией, но затем поняла, что не смогла бы достичь на этом поприще успехов, так как роды оставили на ее теле шрамы.

Телеведущая также отметила, что поклонники регулярно шлют ей письма и сообщения, однако никто из них не предлагает познакомиться поближе. Знаменитость в шутку отмечает, что не знает как реагировать на это – радоваться или плакать. По мнению Сябитовой, в этом есть и свой плюс, так как никто не станет обвинять ее в том, что она добилась своего положения через постель.