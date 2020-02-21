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Жители Финляндии восхитились уникальным поездом для расчистки снега, приехавшим из РФ. Финские железные дороги в зимние месяцы, как правило, расчищаются обычной спецтехникой.

Маркку Нуммелин, сотрудник финского Агентства транспортной инфраструктуры, отметил, что на протяжении всего текущего месяца на ж/д сети Финляндии будет проходить тестирование российского поезда по расчистке снега. С помощью данных испытаний финны хотят узнать, насколько эффективным российское оборудование окажется на территории их страны.

Испытания будут проходить в северной области Финляндии, где недавно выпало рекордное количество снега. Первоначально тестирование должно было пройти в юго-восточной части страны, но сейчас в ней практически нет снега.
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