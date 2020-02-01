Специалисты NORAD опубликовали в Twitter информацию о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ пролетели возле воздушного пространства Канады и США.

Согласно опубликованным данным, российские боевые самолеты оказались в канадской опознавательной области противовоздушной обороны, находясь рядом с границами Соединенных Штатов и Канады. Отмечается, что Ту-160 находились нейтральной зоне и ни разу не нарушили воздушное пространство других стран.

Терренс О’Шонесси, генерал США и командир NORAD, при этом заявил, что пролет российских самолетов является очередным действием по наращиванию «агрессивных мер». Он считает, что в этой ситуации РФ была «противником», который осуществил полет возле границ двух государств.