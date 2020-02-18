В издании avia.pro сообщили о том, что российские ВКС нанесли удар по двум турецким военным колоннам бронетехники в Сирии, уничтожив в результате множество танков Leopard и M60.

В СМИ отмечают, что истребители РФ начали уничтожать конвои Турции, которые осуществляют незаконное пересечение сирийских границ. Большая часть авиаударов совершается с расстояния, при котором противник не может выполнить контратаку. Источники добавляют, что турецких военнослужащих в этих колоннах нет, так как технику передают боевикам либо на турецкой территории, либо на границе.

По словам журналистов, в атаках также участвуют воздушные силы Сирии. Однако если раньше для реализации поставленных целей использовались вертолеты, то сейчас сирийская армия применяет истребители и штурмовики.