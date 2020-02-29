читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что не считает наличие штата личных помощников понтами.

Как она отметила, наличие у кого-либо няни, домработницы, водителя, охранника, и других наемных помощников, многими людьми воспринимается как понты. Однако на деле это лишь возможность позабыть о мелких бытовых обязанностях и заняться более важными вещами.

Так, Регина освободившееся время предпочитает посвящать своему сыну, общению с мужем Владом Топаловым, который её полностью поддерживает, и собственной карьере. Ведущая приводит пример, что, вместо часа на уборку она может провести деловую встречу и подписать выгодный контракт.

Впрочем, полностью от домашних обязанностей Тодоренко не отказывается. Несколько часов в неделю она занимается уборкой, готовкой и стиркой, а также занимается образованием своего сына.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Caledonia AIA – Kunupio | Faculty of Law – Maths Faculty | England (Amateur) (Women) – France (Amateur) (Women) | West Adelaide – Western Strikers | Adelaide Victory – White City | Green Gully U20 – Avondale Heights U20 | Heidelberg United U20 – Altona Magic U20 |
Вам может понравиться

Из-за редкой патологии пенсионерка из США вырабатывает алкоголь в своём мочевом пузыре

В США была обнаружена женщина, которая вырабатывает спирт в своём собственном организме… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту

В автобусах Санкт-Петербурга появятся новые разовые билеты

В автобусах Санкт-Петербурга весной появятся разовые проездные билеты с новым дизайном. Прежние… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.02.2020
  • читать 1 минуту

В Иркутске автомобиль разорвало на части в результате столкновения со столбом

В Иркутске 20-летний местный житель погиб в результате страшной автомобильной аварии. Инцидент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 февраля – ясно, до -2 °C | город Мытищи, 29 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск, 29 февраля – пасмурно, до -5 °C | Королев, 29 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск, 29 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 29 февраля – пасмурно, до 8 °C |