Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что не считает наличие штата личных помощников понтами.

Как она отметила, наличие у кого-либо няни, домработницы, водителя, охранника, и других наемных помощников, многими людьми воспринимается как понты. Однако на деле это лишь возможность позабыть о мелких бытовых обязанностях и заняться более важными вещами.

Так, Регина освободившееся время предпочитает посвящать своему сыну, общению с мужем Владом Топаловым, который её полностью поддерживает, и собственной карьере. Ведущая приводит пример, что, вместо часа на уборку она может провести деловую встречу и подписать выгодный контракт.

Впрочем, полностью от домашних обязанностей Тодоренко не отказывается. Несколько часов в неделю она занимается уборкой, готовкой и стиркой, а также занимается образованием своего сына.