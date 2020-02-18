Кристина Клековкина, работница крематория, во время беседы с журналистами издания «Московский комсомолец» рассказала о необычных случаях, произошедших с ней на рабочем месте.

Согласно ее словам, когда она только устроилась на работу, родным и близким погибшего позволяли присутствовать при перемещении гроба в печь, чтобы они могли лично удостовериться в том, что никто не снял с тела украшения или другие памятные вещи. Однако в один из таких моментов одному из посетителей послышался звук из гроба. Мужчина тут же кинулся к нему и опрокинул труп, когда тот находился возле печи.

После данного инцидента крематорий решил принять меры безопасности. Теперь все, кто хочет посмотреть на процедуру сожжения, должны пройти в специальную комнату, оборудованную прочным стеклом. Сотрудница также рассказала, что иногда родные не могут опознать умершего из-за грима.