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В соцсети «Твиттер» был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как сирийские системы ПВО смогли перехватить все ракеты, пущенные Израилем по Дамаску.

На опубликованных кадрах показано, что даже при радиоэлектронном воздействии на радиолокационные станции противовоздушных систем все сирийские снаряды точно попадают в крылатые ракеты Израиля. Всего израильские ВВС использовали 10 ракет, и ни одна из них не смогла поразить намеченную цель.

В Тель-Авиве пока никак не прокомментировали безрезультативное использование ракет, которые, по словам израильских военных, являются «убийцами российских комплексов ПВО». Эксперты в свою очередь отметили, что после недавнего улучшения сирийские противоракетные системы стали действовать еще эффективнее, чем прежде.

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