В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона комедийного сериала “Сваты”.

Как сообщается, съёмки проводятся в доме Виктора и Светланы Празецких, там же, где и велись в 2017 году. Однако уже в самом начале съёмок команде пришлось столкнуться со сложностями: по сюжету в кадре должен находиться снег, которого из-за погодных условий просто не было.

Съёмочная группа уже раздумывала над тем, чтобы привезти искусственный снег, как погода всё же сжалилась и порадовала снегопадом и морозами. На кадрах, опубликованных с места съёмки, можно увидеть настоящую зиму – укутанные снегом постройки и деревья. Главные актёры: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал уже прибыли для начала работы.

Как сообщается, в Белоруссии съёмки будут проводиться несколько дней, после чего в дом Празецких команда вернётся только в мае для работы над летними сюжетами.