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В торговом комплексе «Арбат», расположенном в башкирском городе Стерлитамак вчера, 23 февраля, произошла давка из-за розыгрыша автомобиля.

В издании «Башинформ» сообщают о том, что в этот праздничный день торговый центр справлял свой 7-й день рождения. Для того чтобы привлечь к этому событию больше внимания, руководство «Арбата» решило устроить лотерею, в которой основным призом оказалась отечественная машина Lada Vesta.

В результате в ТЦ приехали тысячи людей со всего города, желая заполучить лотерейный билет. Люди, решившие поучаствовать в розыгрыше, столпились не только внутри комплекса, но и снаружи него. В результате возникла давка. К счастью, никто из пришедших серьезно не пострадал.
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