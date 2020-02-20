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Актриса Елена Сафонова приняла участие в пресс-конференции, посвящённой защите животных. Однако её вид смутил некоторых поклонников.

На мероприятии Сафонова предстала в свободном чёрном наряде, с убранным в хвост волосами и практически полным отсутствием макияжа – она использовала только тушь для ресниц. Поклонники актрисы заметили, что она не прячет свою седину и морщины на лице, что и без того прибавляет 63-летней актрисе возраста.

Впрочем, некоторые, наоборот, отметили, что Сафонова бережёт своё здоровье и не гонится за ушедшей молодостью, используя “уколы красоты” и прочие бьюти-процедуры.

На конференции актриса раскритиковала несовершенства российского законодательства, и призвала Владимира Путина внести поправки в закон для регулирования правил осознанного обращения с животными.
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