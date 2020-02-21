Несколько лет назад Екатерина Скулкина начала бороться со своим лишним весом и к настоящему моменту добилась определённых успехов.

В своём Instagram Скулкина опубликовала фото, демонстрирующее результаты своих усилий. В кадре она запечатлена в облегающих тёмных леггинсах и яркой футболке, которые позволяют заметить её успехи. В подписи она указала о начале нового сезона тренировок.

Как сообщается, Екатерина придерживается диеты и регулярно ходит в спортзал на занятия.

В комментариях поклонники отметили отличную физическую форму Скулкиной, назвав её дерзкой и красивой, и отметив, что она весьма круто преобразилась. Некоторые подписчики высказали недоумение в связи с тем, что Екатерине удаётся найти время ещё и на занятия спортом.