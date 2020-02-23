читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторое время назад жителей посёлка Чесноковка в Уфе напугал бегающий по улицам окровавленный пёс, который к тому же издавал медвежьи звуки.

Неравнодушные жители решили отловить искалеченное животное и оказать ему помощь. Пока они занимались его поисками, объявление в соцсетях о псе увидела его хозяйка, которая незамедлительно связалась с волонтёрами.

Как оказалось, ранее она искала пса по соседям и знакомым, а в группах, где была информация о животном, она не состоит и объявлений долгое время не видела.

Выяснилось, что питомцу 10 лет, он впервые сорвался с цепи и сбежал, очевидно, увидев на улицах множество собак. Позднее он прибился к бродячей стае. После того, как пса нашли, он вместе с хозяйкой отправился в ветеринарную клинику, где ему диагностировали сквозное отверстие в челюсти. Предположительно, пса сбила машина.

В настоящее время он уже дома, по словам хозяйки, у пса жар, ему с трудом удаётся уснуть, но в целом состояние стабильное.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Deportivo La Guaira – Portuguesa de Desportos | Shakhtar – Desna | Sfaxien – Kairouanaise | St. Gallen – Young Boys | Lugano – Sion | Basel – Servette | Eskilsminne – Ostersunds |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 23 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск, 23 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 23 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск, 23 февраля – снег, до 1 °C | Армавир, 23 февраля – пасмурно, до 5 °C |