Некоторое время назад жителей посёлка Чесноковка в Уфе напугал бегающий по улицам окровавленный пёс, который к тому же издавал медвежьи звуки.

Неравнодушные жители решили отловить искалеченное животное и оказать ему помощь. Пока они занимались его поисками, объявление в соцсетях о псе увидела его хозяйка, которая незамедлительно связалась с волонтёрами.

Как оказалось, ранее она искала пса по соседям и знакомым, а в группах, где была информация о животном, она не состоит и объявлений долгое время не видела.

Выяснилось, что питомцу 10 лет, он впервые сорвался с цепи и сбежал, очевидно, увидев на улицах множество собак. Позднее он прибился к бродячей стае. После того, как пса нашли, он вместе с хозяйкой отправился в ветеринарную клинику, где ему диагностировали сквозное отверстие в челюсти. Предположительно, пса сбила машина.

В настоящее время он уже дома, по словам хозяйки, у пса жар, ему с трудом удаётся уснуть, но в целом состояние стабильное.