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Жительница Петергофа обнаружила на интернет-портале Avito свой автомобиль, который у нее украл знакомый.

В правоохранительных органах отмечают, что 30-летняя женщина купила отечественную машину «Лада Веста» в кредит за 660 тысяч рублей. Позднее она познакомилась с мужчиной, предложившим ей помощь в выплате кредита за машину. Он должен был ежемесячно перечислять в банк 30 000 рублей. Петербуженка согласилась и передала ему автомобиль в пользование.

Однако в обговоренное время деньги за кредит так и не пришли. Хозяйка машины попробовала связаться со злоумышленником, но ей не удалось этого сделать. Вскоре женщина обнаружила свое авто на доске объявлений. Вместе с полицейскими она отправилась на осмотр транспортного средства. Оказалось, что новый владелец приобрел его за 389 000 рублей. Авто было изъято и помещено на территорию ОМВД.
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