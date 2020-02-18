В Карелии 17 февраля произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника и лесовоза, в котором пострадал один человек.

Согласно имеющейся информации, авария произошла днём в Прионежском районе на 437 километре трассы “Кола”. По сведениям ГИБДД, водитель внедорожника Great Wall, 65-летний мужчина родом из Петрозаводска, заснул за рулём. Он выехал на встречную полосу, где в это время ехал лесовоз MAN вместе с прицепом. В результате столкновения легковой автомобиль был отброшен в сторону.

В итоге виновник аварии получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. На трассе был ДТП был зафиксирован розлив топлива. По факту инцидента проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции.