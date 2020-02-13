Несколькими информагентствами были размещены видеоролики, где можно увидеть конфликт между солдатами Соединенных Штатов и местными жителями, произошедший в восточной области Сирии.

В СМИ отмечают, что возле сирийского блокпоста, находящегося неподалеку от населенного пункта Камышлы, сирийская правительственная армия остановила военную колонну США, отклонившуюся от маршрута. Потом между американскими солдатами и гражданскими возник конфликт, в ходе которого бойцы открыли огонь по местным жителям. В итоге погиб 14-летний сириец. Позднее на место инцидента прибыли российские военнослужащие, которые смогли остановить столкновение.

На ролике, опубликованном изданием Kurdistan 24, демонстрируется отход колонны США, которую гражданские начали закидывать камнями. На одной из бронемашин при этом можно увидеть след от бутылки с зажигательной смесью. Затем в видео демонстрируется американский самолет, отстреливающий ложные тепловые ловушки.