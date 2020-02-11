В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется экстремальный полет противолодочных самолетов Ил-38 военно-морского флота Российской Федерации.

На появившихся кадрах можно увидеть, как сразу три воздушных судна пролетают над северным аэродромом на сверхнизкой высоте – расстояние до поверхности земли не превышало пятидесяти метров. Один из самолетов и вовсе практически касался взлетной полосы. Неизвестно, когда и где была осуществлена данная съемка.

В СМИ отмечают, что Ил-38 являются боевыми самолетами со средней дальностью полета, основная задача которых заключается в поиске и ликвидации вражеских подлодок. Они могут также проводить морскую разведку и участвовать в спасательных операциях.