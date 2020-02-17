Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала о самых опасных странах для туристов из России.

Выяснилось, что больше всего неприятностей для российских туристов происходит в самой России, что объясняется огромным количеством путешествующих, а также в Таиланде. Эти два места заняты стабильно. А вот на третьем в разное время оказывались и Турция, и Грузия, и Доминикана, и прочие страны.

Статистика ведётся по информационной базе, которая собирает из открытых источников все происшествия, имеющие отношения к туристам.

Так, в 2019 году в 38 происшествиях в России пострадало 192 человека, погибли 44. В Таиланде в результате 22 происшествий погибли 13 человек, ещё 14 пострадали. Третье место в 2019 году заняла Турция – в 16 происшествиях погибли 11 человек, 39 пострадали.

При этом в Турции отдыхало намного больше путешественников по сравнению с Таиландом: 7 миллионов туристов против 1,5 миллионов.