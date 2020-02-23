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В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении строителей из Омска, избивших троих местных жителей.

Как сообщается, потерпевшие недовольны тем, что против злоумышленников предъявляется только одна статья – “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью”. Сами они настаивают ещё на двух – “Незаконное лишение свободы” и “Угроза убийством”.

По словам жены одного из потерпевших, следователь скрыл видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как одного из мужчин избивают и тащат по земле голым. Во время допроса следователь, комментируя это видео, заявил, что не видит ничего криминального.

Как рассказала женщина, её муж вместе с другом и их подругой в декабре 2019 года познакомились с омичами в одном из кафе. Здесь они провели время за алкогольными напитками, после чего отправились продолжать веселье к строителям домой. Однако здесь у них возник конфликт, в ходе которого местных ударили стулом по голове, а затем начали бить ногами.

Один из них потерял сознание, другой, будучи без одежды, сбежал через балкон. Омичи догнали его, связали и потащили по снегу обратно. Этот момент и был заснят на видео.

Но злоумышленников спугнула проезжающая машина, потерпевшему удалось сбежать и добраться до дома. Его мать вызвала правоохранительные органы, и вместе с потерпевшим направилась на место инцидента, где обнаружили второго мужчину без сознания, а девушку со сломанной ключицей.
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