Оксана Самойлова, ожидающая уже четвёртого ребёнка от Джигана, призналась в сильных переживаниях перед родами, от чего даже начала худеть.

В настоящее время Оксана вместе с супругом и тремя дочерьми пребывает в Майами, где они готовятся к пополнению в семье. Как сообщается, родить Оксана должна уже в этом месяце. Самойлова в новой публикации в Instagram рассказала поклонникам, что, в отличие от женщин, набирающих вес перед родами, она начала худеть. За пару недель она сбросила два килограмма, хотя должно быть наоборот.

Также Оксана поделилась, что за всю беременность набрала лишь десять килограмм, и со спины её положение даже не заметно. Она отметила, что сейчас чувствует себя отлично, хотя недавно у неё проявилась аллергия и началась сильная сонливость.

Отмечается, что все трое детей Самойловой появились на свет при помощи кесарево сечения, и эту операцию она собирается делать и в этот раз.