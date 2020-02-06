Китайский новорожденный стал самым юным человеком, зараженным коронавирусом. Диагноз поставили спустя 30 часов после рождения.

По сообщениям BBC, матери ребенка был поставлен диагноз до родов. Она находилась в Ухане – эпицентре распространения вируса. Пока непонятно, заразился ли ребенок, находясь в утробе, или в результате тесного контакта с матерью.

«Это говорит о том, что стоит рассматривать возможность передачи вируса от матери к ребенку», – заявил главный врач отделения неонатальной медицины детской больницы Ухани Цзэн Линконг.

Согласно отчету Американской медицинской ассоциации, средний возраст инфицированных пациентов составляет от 49 до 46 лет.

В среду рейс авиакомпании Korean Air, направлявшийся в Лас-Вегас, не смог приземлиться в международном аэропорту из-за опасений присутствия вируса на борту. Рейс был перенаправлен в менее крупный международный аэропорт Маккаран.

По сообщениям, трое из 200 пассажиров рейса находились в Китае в течение 14 дней до вылета. Им разрешили вернуться на рейс, когда симптомов заражения не было обнаружено. Не ясно, посещали ли они Ухань.

Представитель аэропорта подтвердил сообщения об опасениях. В настоящее время в США подтверждено 12 случаев заболевания вирусом. Шесть из них зарегистрированы в Калифорнии, один в Висконсине, один в Аризоне, один в штате Вашингтон, один в Массачусетсе и два в Иллинойсе. Случаев смерти в США зарегистрировано не было. 99 процентов больных по-прежнему зарегистрированы в Китае.

По сообщению Департамента здравоохранения штата Висконсин, в среду одному человеку был поставлен соответствующий диагноз. Человек контактировал с вирусом в Китае.

«Департамент работает с большой осторожностью и очень тесно сотрудничает с местным отделом здравоохранения, больницами, чтобы обеспечить тщательный мониторинг за пациентом и его близкими. Риск заболеть новым коронавирусом в Висконсине очень низок. Мы оперативно реагируем и отслеживаем все события. Мы стремимся к тому, чтобы общественность была информирована, поэтому будем предоставлять любые новые сведения», – заявила карантинный врач штата Дженн Эйерс.

Госпиталь при Университете Висконсина действует с осторожностью, чтобы убедиться, что пациент «находится под наблюдением».

«После начала лечения в Университетской больнице пациент находился дома на карантине. Мы координируем свои действия с Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Департаментом здравоохранения и местными органами», – рассказывает доктор Насия Сафдар, директор по инфекционному контролю в госпитале.

В воскресенье США объявили, что американцы, которые находились в Китае в течение последних 14 дней, будут отправлены в специально отведенные аэропорты для расширенного обследования. Иностранным гражданам, недавно приехавшим из Китая, будет отказано во въезде в США, за исключением близких родственников американских граждан и резидентов страны.

Ранее в азиатском регионе у 20 пассажиров был обнаружен коронавирус. Речь идет о находящихся на борту одного из двух карантинных круизных лайнеров за пределами Японии, сообщают представители министерства здравоохранения страны.

Ранее 10 человек на борту корабля «Алмазная принцесса» заболели. В результате 3,7 тыс. пассажиров были помещены в карантин. На двух кораблях количество человек достигло 5 тыс.

Еще два человека в Нью-Йорке также сдают анализы после возвращения из Китая.

«Нью-Йорк находится в состоянии повышенной готовности, мы будем рассматривать все подтвержденные случаи. Мое послание жителям Нью-Йорка остается прежним: если вы куда-то выезжали, у вас появились симптомы, немедленно обратитесь к врачу», – заявил мэр города Билл де Блазио.

Ранее на этой неделе анализы одного из троих предполагаемых больных в Нью-Йорке пришли отрицательными, пациент посещал материковую часть Китая.

«У первого человека, у которого были обнаружены симптомы, не нашли нового коронавируса», – заявил заведующий отделом здравоохранения, доктор Оксирис Барбот. «Быстрота реагирования и объем оказанной помощи говорит о нашей готовности. Мы хотим поблагодарить всех за работу, мы будем информировать жителей Нью-Йорка о развитии ситуации».

Официальные лица заявили, что по других четырем случаям результаты ожидаются в течение 36-48 часов.

В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что США не оказали стране существенной помощи в борьбе против вспышки коронавируса. Они добавили, что США способствуют международной панике.

Через несколько недель после того, как Китай объявил о вспышке коронавируса, международное сообщество усилило меры по предотвращению распространения эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией, поскольку болезнь вышла за пределы одной страны, а число инфицированных пациентов продолжает расти.

Многие страны установили ограничения на поездки в материковую часть Китая и провинцию Хубэй, а Госдепартамент США посоветовал гражданам страны «не путешествовать». Это четвертый уровень угрозы. CDC советуют путешественникам избегать любых поездок в страну, которые не являются срочной необходимостью.

На данный момент коронавирус стал смертоноснее атипичной пневмонии, вспышка которой произошла в Китае в начале «нулевых». Тогда за два года умерло 349 человек, а в мире погибло 744 человека. В общей сложности было инфицировано более восьми тысяч людей.

Каковы данные сейчас

На данный момент цифры следующие. Количество погибших достигло 563 человек. В общей сложности заражено 28,2 тыс.

Первая смерть за пределами Китая была зарегистрирована на Филиппинах в воскресенье. 44-летний китаец из Ухани был госпитализирован на прошлой неделе с лихорадкой, кашлем и болью в горле и умер после развития тяжелой пневмонии, сообщает департамент здравоохранения Филиппин.

Гонконг сообщил о своей первой смерти во вторник. Это был 39-летний мужчина, приехавший из Ухани. В Гонконге в настоящее время зарегистрирован 21 случай заражения вирусом, а в Макао – 10.

ВОЗ заявила, что число случаев будет расти, так как тысячи анализов ожидают клинического подтверждения.

Где находится вирус?

Примерно 99 процентов новых случаев заболевания регистрируются в Китае, причем подавляющее большинство случаев в провинции Хубэй и ее столице Ухани. Это эпицентр распространения вируса.

225 случаев было зарегистрировано как минимум в 25 странах мира.

В прошлую пятницу Великобритания объявила о двух случаях заражения вирусом. Это члены одной семьи.

«Пациенты получают специализированную медицинскую помощь, мы используем проверенные процедуры и протоколы инфекционного контроля для предотвращения дальнейшего распространения вируса», – заявил Крис Уитти, главный врач страны.

Количество зараженных по странам:

Япония – 45

Сингапур – 28

Таиланд – 25

Южная Корея – 23

Австралия – 14

Германия – 12

Тайвань – 11

Малайзия – 10

Франция – 6

Объединенные Арабские Эмираты – 5

Канада – 4

Индия – 3

Филиппины – 3 (1 смерть)

Россия – 2

Италия – 2

Испания – 1

Швеция – 1

Бельгия – 1

Непал – 1

Финляндия –1

Шри-Ланка – 1

Камбоджа – 1

Различия между коронавирусом и гриппом?

По оценкам CDC, от гриппа в США с 1 октября 2019 года по 25 января 2020 года погибло от 10 до 25 тыс. человек. Количество инфицированных варьируется от 19 до 26 млн человек. У коронавируса куда более скромные показатели, хотя не до конца ясно, насколько широко вирус распространился.

Также были сообщения, что распространение возможно без симптоматики. При респираторных заболеваниях люди с большинством симптомов являются наиболее заразными. CDC добавляет, что дети и люди старше 65 лет чаще всего болеют гриппом.

В отличие от коронавируса, сезонная вакцина от гриппа есть. CDC рекомендует вакцинацию людям старше шести месяцев каждый год. Исключением является аллергическая реакция на компоненты вакцины.

От коронавируса пока что вакцины нет, что делает болезнь опаснее.

Как все началось?

Не совсем понятно, как началась эпидемия. Но китайские ученые считают, что вирус, скорее всего, изначально возник у летучих мышей. Исследование, проведенное Уханьским институтом вирусологии, показало, что последовательности генома у семи протестированных пациентов были идентичны коронавирусу летучей мыши.

Пути передачи

Считается, что обычный коронавирус может передаваться чаще всего воздушно-капельным способом или при непосредственном близком контакте. Вирус может передаваться через пищеварительный тракт, считают ученые из больницы Жэньминь при Уханьском университете и Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая.

По сообщениям китайских государственных СМИ, недавно они обнаружили «вирусный генетический материал» в образцах кала и мазках из прямой кишки у некоторых пациентов.

Какие ограничения на поездки действуют?

В прошлую пятницу США объявили коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, когда президент страны Дональд Трамп подписал приказ о запрете въезда иностранных граждан. Чиновники из CDC посоветовали путешественникам избегать любых поездок в страну, если для них нет острой необходимости. США расширили досмотр пассажиров, прибывающих из Ухани, с пяти до 20 аэропортов.

«Тем, кто в настоящее время находится в Китае, стоит рассмотреть возможность вылета. Госдеп потребовал от сотрудников отложить все поездки в Китай», – отмечается в рекомендациях.

Вьетнам уже запретил все перелеты из и в Китай. Монголия и Сингапур закрыли свои границы. Сингапур заявил, что запретит путешественникам посещать китайскую провинцию Хубэй. Пакистан прекращал полеты в и из Китая до 2 февраля.

Великобритания и Новая Зеландия попросили граждан отказаться от поездок в Китай. Россия подписала приказ закрыть границу с Китаем. Также отменены все туристические поездки.

Китай закрыл доступ в Ухань. В результате 50 млн человек оказались невыездными. Гонконг изолирует граждан, прибывающих с материкового Китая. Остров также сократил половину рейсов и закрыл железнодорожное сообщение.

Япония запретила въезд иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй. Италия приостановила все полеты в Китай. Южная Корея повысила меры предосторожности и попросила воздержаться от поездок в Китай.

Компании Carnival и Royal Carribean не принимают на круизы людей, которые были в Китае в течение последних двух недель. Почти все крупные авиакомпании отменили рейсы в Китай.