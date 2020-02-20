Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».

Согласно словам доктора военных наук, в плане кругового вероятного отклонения и дальности поражения обе ракеты равны между собой, однако забрасываемый вес у «Булавы» практически в два с половиной раза меньше. На данный момент «Трезубец» способен нести до четырнадцати боевых блоков, мощность которых составляет 457 килотонн.

Специалист решил также обратить внимание на то, что если заняться сравнением таких характеристик как дальность стрельбы и масса боеголовки, то новейшая разработка близка к первой версии Trident, которая и вовсе была принята на вооружение в 1979 году. Сивков отметил, что такое отставание от американцев связано с распадом СССР.