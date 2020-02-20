читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 5 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 1
VK 4
Telegram 0

Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».

Согласно словам доктора военных наук, в плане кругового вероятного отклонения и дальности поражения обе ракеты равны между собой, однако забрасываемый вес у «Булавы» практически в два с половиной раза меньше. На данный момент «Трезубец» способен нести до четырнадцати боевых блоков, мощность которых составляет 457 килотонн.

Специалист решил также обратить внимание на то, что если заняться сравнением таких характеристик как дальность стрельбы и масса боеголовки, то новейшая разработка близка к первой версии Trident, которая и вовсе была принята на вооружение в 1979 году. Сивков отметил, что такое отставание от американцев связано с распадом СССР.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
UCAM Murcia II – Mar Menor Club de Futbol | MKS Olimpia Szczecin (Women) – KKP Bydgoszcz (Women) | Madagascar U20 – Bahrain U20 | Mauritania U20 – Tunisia U20 | Arsenal team (Women) – Wolfsburg team (Women) | Wolfsburg team (Women) – Ajax team (Women) | Russia (Amateur) – Brazil (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 20 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи, 20 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский, 20 февраля – ясно, до -12 °C | Южно-Сахалинск, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев, 20 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск, 20 февраля – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 20 февраля – пасмурно, до 8 °C |