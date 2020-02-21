Исследователям из РФ удалось разработать новую пленку с использованием наночастиц, которая заметно ускорила рост капусты – все благодаря преобразованию ультрафиолета в свет, который воспринимают растения.

Научные сотрудники института РАН воспользовались уникальными возможностями наночастиц, способными превращать один вид излучения в другой. Они выбрали те элементы, которые способны преобразовывать ультрафиолетовое излучение в красный свет, а затем нанесли их на простую пленку, применяемую фермерами для укрытия растений.

Во время проведения ряда экспериментов ученые выяснили, что урожайность целого ряда сортов капусты выросла на 40 процентов. Эксперты собираются осуществить еще несколько опытов, чтобы проверить, как эта пленка повлияет на другие сельскохозяйственные культуры.