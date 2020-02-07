Настя Рыбка, модель и блогер из Белоруссии, поучаствовала в съемках передачи «Последний герой. Зрители против звезд». Действия шоу происходят на Филиппинах.

Однако в настоящее время неизвестно, когда именно в программе появится белорусская звезда. На данный момент в реалити-шоу принимают участие 2 команды, каждая из которых состоит из 8 человек. В результате Рыбка должна будет стать семнадцатой участницей.

Напоминаем, что гражданке Белоруссии удалось получить большую известность после публикации в социальных сетях различных сведений о жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски. После этого она и ее приятель Александр Кириллов были задержаны в Таиланде по обвинению в предоставлении сексуальных услуг. В начале прошлого года они были депортированы в Россию.