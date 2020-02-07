Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Настя Рыбка, модель и блогер из Белоруссии, поучаствовала в съемках передачи «Последний герой. Зрители против звезд». Действия шоу происходят на Филиппинах.

Однако в настоящее время неизвестно, когда именно в программе появится белорусская звезда. На данный момент в реалити-шоу принимают участие 2 команды, каждая из которых состоит из 8 человек. В результате Рыбка должна будет стать семнадцатой участницей.

Напоминаем, что гражданке Белоруссии удалось получить большую известность после публикации в социальных сетях различных сведений о жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски. После этого она и ее приятель Александр Кириллов были задержаны в Таиланде по обвинению в предоставлении сексуальных услуг. В начале прошлого года они были депортированы в Россию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Sporting team – Galatasaray team | Werder (Amateur) – VfB Stuttgart (Amateur) | Krasnodar (Amateur) – Rostov (Amateur) | Dynamo (Amateur) – Spartak (Amateur) | AZ (Amateur) – ADO Den Haag (Amateur) | Twente (Amateur) – Venlo (Amateur) | England (Amateur) (Women) – Brazil (Amateur) (Women) |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Психбольной мужчина вновь изнасиловал пожилую соседку в Удмуртии

В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 февраля – ясно, до -6 °C | город Мытищи, 7 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 7 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Королев, 7 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Подольск, 7 февраля – пасмурно, до -7 °C | Армавир, 7 февраля – снег, до 2 °C |